В 14:20 Шольц и Зеленский должны выступить с заявлениями для представителей средств массовой информации.

В Мариинском дворце в Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.

Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский встретил Шольца на крыльце Мариинского дворца.

После завершения встречи состоятся украинско-немецкие переговоры под председательством Зеленского и Шольца.

В 14:20 они должны выступить с заявлениями для представителей средств массовой информации. По последней информации, брифинг перенесли на 14:55.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день, 15 февраля, немецкий канцлер направится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Германии, Шольц предложит Путину диалог и будет настаивать на "единстве ЕС, США и Великобритании" в вопросе экономических санкций.

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