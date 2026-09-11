По его словам, ввод европейских войск на территорию Украины якобы будет означать войну с Россией.

Президент России Владимир Путин выдал новую порцию угроз в сторону Европы. Его высказывания публикуют пропагандистские российские СМИ.

По его словам, ввод европейских войск на территорию Украины якобы будет означать войну с Россией.

"К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы.. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев", - сказал он.

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Путин утверждает, что Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем.

"Я полагаю, что всё происходящее сейчас в Европе в целом - это результат системных ошибок, допущенных так называемым Западом, или, точнее, западными глобалистами в сферах политики, безопасности и экономики. Ошибки совершают все: мы и сами допустили их немало, как и остальной мир. Но проблема глобалистского Запада заключается в том, что после окончания холодной войны и распада Советского Союза они возомнили себя обитателями вершины Олимпа и, по-видимому, уверовали в собственную вседозволенность и непогрешимость. И они принялись множить эти ошибки. У России нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй Мировой войны", - заявил президет.

По его словам, население Европы якобы осознает, что "их руководители подталкивают их к войне с Россией, этим объясняются и недавние результаты АдГ на выборах в Германии".

Амбиции Путина

Ранее СМИ писали, что в российской армии сложилась "повсеместная культура лжи" в отношении боевых успехов, что привело к тому, что российский диктатор Владимир Путин имеет сильно искажённое представление о ситуации на фронте в Украине.

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