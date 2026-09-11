Зеленский пригрозил РФ из-за ее намерений устраивать блекауты в Украине

По его словам, Украина научилась находить возможности достойно отвечать на российские удары.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России из-за её намерений устраивать блэкауты в Украине. Об этом он заявил в обращении к участникам "Ялтинской европейской стратегии - 2026".

"Украина научилась находить возможности достойно отвечать на российские удары. Я не сравниваю это с теми гуманитарными катастрофами, которые они сегодня устраивают. Украина такого не делает. Но тем не менее Украина способна ответить России на любую их операцию. Россия знает, что если они будут наносить удары - а они готовятся зимой наносить удары по нашей энергетической системе, - Россия получит то же самое. Если они будут устраивать нам отключения электроэнергии, мы постараемся ответить им достойно", - заявил он.

По его словам, есть альтернатива, которую Украина всегда поддерживала.

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"Это переговоры. Переговорный процесс должен касаться окончания войны. И если Россия не хочет заканчивать, то нужно находить подход к ней. Если это сложно, то сегодня, по крайней мере, нужно двигаться шаг за шагом. Разблокировать Чёрное море и найти возможность энергетического перемирия, когда энергетика обеих стран будет защищена", - пояснил Зеленский.

Он убежден, что необходимо продолжать процесс обмена военнопленными и возвращения наших гражданских лиц, журналистов, других граждан, которые были захвачены и заключены в тюрьмы в Российской Федерации, а также возвращения наших украинских детей.

Подготовка к отключениям электроэнергии

Ранее СМИ сообщали, что в столице Украины готовят места для временного переселения людей на случай, если зимой будут длительные отключения электроэнергии.

Отмечалось, что в такой список попали более 200 тысяч жителей украинской столицы, но согласие на такое перемещение дали лишь две тысячи человек.

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