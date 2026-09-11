Учёные нашли окаменелое перо, способное раскрыть одну из величайших загадок в истории

По словам учёных, окаменелые перья птиц встречаются крайне редко.

Перо птицы, которую съел динозавр 66 миллионов лет назад, может помочь ответить на одну из величайших загадок науки. Несчастная судьба этой птицы позволила сохранить лучший из известных образцов пера времен динозавров – оно уцелело в виде окаменелости в помете динозавра, пишет The Independent.

Исследовав это перо, ученые нашли подсказки, помогающие объяснить, почему именно птицы стали единственной группой динозавров, пережившей массовое вымирание, вызванное падением огромного астероида.

"Это невероятно красивое, прекрасно сохранившееся перо, найденное в совершенно неожиданном месте. Очень интересно, что оно может помочь нам ответить на этот огромный вопрос палеонтологии", – сказала Джингмай О’Коннор, ведущая авторка нового исследования и куратор отдела ископаемых рептилий в Полевом музее Чикаго.

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Говорят, что самой древней из известных птиц считается археоптерикс, живший около 150 миллионов лет назад. Птицы продолжали эволюционировать и существовать наряду с другими динозаврами почти 100 миллионов лет.

Однако после столкновения Земли с астероидом 66 миллионов лет назад вымерли почти все динозавры, в том числе большинство птиц. Выжила лишь одна группа – Neornithes. Именно от её представителей происходят все современные птицы. Почему удалось выжить именно этой небольшой группе, остаётся одной из величайших загадок палеонтологии.

"Насколько мне известно, раньше никто не догадывался искать перья или исследовать их в копролитах, поэтому этот проект был чрезвычайно интересным", – отметила О’Коннор.

Окаменелость была найдена в 2016 году, когда соавтор исследования, опубликованного в журнале Current Biology, Дэвид ДеМар-младший проводил полевые работы на северо-востоке штата Монтана.

"Я пробирался по каменистому выступу, собирая окаменелости рыб, когда наткнулся на тёмный красновато-коричневый фрагмент размером примерно с половину мяча для гольфа. Я поднял его и рассмотрел поверхность через лупу. И тогда не мог поверить собственным глазам – передо мной лежало крошечное окаменелое перо. Я осторожно надеялся, что находка действительно важна, поскольку перья до сих пор не находили в формации Хелл-Крик, хотя её исследуют уже более 150 лет", – рассказал он.

Учёные исследовали минеральный состав окаменелости и провели её компьютерную томографию.

В ней обнаружили несколько перышек, крошечные чешуйки рыбы гар и кости ног птицы из группы гесперорнитиформ.

Объясняется, что гесперорнитиформы были близкими родственниками Neornithes – группы птиц, пережившей массовое вымирание и представители которой живут сегодня. Однако сами гесперорнитиформы к Neornithes не принадлежали.

Некоторые ученые предполагают, что ветвь Neornithes выжила благодаря тому, что ее представители обитали вблизи воды, которая могла защитить их от последствий массового вымирания.

Тем не менее, гесперорнитиформы также обитали возле водоемов, но вымерли. Это свидетельствует о том, что существовала другая причина, объясняющая, почему именно Neornithes стали единственной группой птиц, пережившей катастрофу.

"Мы полагаем, что тип оперения, которым обладали эти птицы, и/или способ, которым они его сменяли во время линьки, могли быть одной из основных причин избирательного характера массового вымирания в конце мелового периода – то есть объяснять, почему одни птицы вымерли, а другие выжили", – сказала О’Коннор.

По её словам, похоже, что перья некоторых из этих ныряющих птиц уже имели современный вид и были водонепроницаемыми. В то же время у них было более мелкое, пушистое и примитивное оперение на теле, которое ученые связывают с динозаврами и энанциорнисами.

Грег Уилсон Мантилла, профессор Вашингтонского университета и соавтор исследования, считает его результаты важными, поскольку окаменелости птиц встречаются нечасто, а их оперение сохраняется ещё реже.

По его словам, именно такие находки дают учёным важную информацию об эволюции ключевых особенностей биологии птиц.

"К тому же эти птичьи перья, найденные внутри большой окаменелой груды динозавра, дают нам невероятное представление о взаимодействии хищников и добычи 66 миллионов лет назад", – отметил Мантилла.

Поиски следов динозавров

Напомним, ученые в формации Хелл-Крик на юго-западе Северной Дакоты обнаружили первый след взрослого тираннозавра, который дает представление о том, как передвигался этот хищник. След длиной примерно 7 метров состоит из четырёх трёхпальцевых отпечатков. Каждый отпечаток имеет длину примерно 0,9 метра.

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