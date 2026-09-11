Поставки нефти у главного экспортера упали до минимума за более чем 30 лет

До войны между США и Ираном именно Саудовская Аравия была крупнейшим в мире экспортером нефти.

В августе объемы поставок сырой нефти из Саудовской Аравии сократились на 2,3 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель за последние более 30 лет, сообщило Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA), передает Reuters.

Спад экспорта произошел после нападений йеменских хуситов на нефтеперерабатывающий завод в городе Джизан, атак на суда, проходившие через пролив Баб-эль-Мандеб, и суда вблизи ключевого порта Янбу на Красном море. Кроме того, поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в Ираке нанесли удар с помощью дронов по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему комплексу "Абкайк" в Саудовской Аравии.

Оценка МЭА относительно объемов поставок Саудовской Аравии в августе ниже, чем данные самой страны. Эр-Рияд сообщил Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), что в прошлом месяце поставлял 7,12 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия также сообщила ОПЕК, что в августе ее добыча составила 6,24 млн баррелей в сутки, что совпадает с оценками МЭА.

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Под термином "поставки" в отчете МЭА подразумевается объем экспорта нефти страны, включая отгрузки из хранилищ, а также внутреннее потребление на НПЗ и электростанциях.

В своём ежемесячном отчёте о рынке нефти МЭА пересмотрело прогноз по поставкам сырой нефти Саудовской Аравии в 2026 году, снизив его на 885 000 баррелей в сутки до 7,6 млн баррелей, сославшись на задержку возобновления добычи в странах Персидского залива.

Саудовская Аравия на протяжении многих лет была крупнейшим в мире экспортером нефти, пока из-за войны на Ближнем Востоке её не обогнали США.

Блокировка поставок нефти – главные новости

С июля поддерживаемые Ираном йеменские хуситы начали морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море, нападая на суда и инфраструктуру. В результате судоходство через критически важный Баб-эль-Мандебский пролив в августе порой почти полностью останавливалось.

При этом в начале сентября движение судов через Ормузский пролив упало до критически низких уровней после того, как первого числа Иран поразил здесь ракетами два нефтяных супертанкера.

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