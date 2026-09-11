iPhone Duo показали на живых фото и видео: первые отзывы о смартфоне-раскладушке

После своей большой сентябрьской презентации Apple предоставила журналистам доступ к новинкам – чтобы те могли оценить их вживую. В сети уже появились фото и видео с новыми iPhone, включая складной iPhone Duo.

Как рассказали в The Verge, iPhone Duo действительно воспринимается как нечто новое. Внутренний экран получил выраженное матовое покрытие, которое идеально справляется с бликами – даже от окон над зоной, где проходило тестирование.

Механизм складывания работает плавно и имеет защиту по стандарту IP68, а характерную складку на дисплее практически невозможно нащупать пальцем. Внешняя матрица на 5,4 дюйма довольно компактная по современным меркам и выглядит необычно. 

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Самое интересное происходит при открытии и закрытии раскладушки. Вместо простого переключения между двумя экранами происходит плавная анимация: содержимое будто постепенно выходит из фокуса и снова становится четким по мере того, как дисплей принимает нужное положение. В таких мелочах и проявляется магия Apple.

Журналисты также проверили iPhone Duo в режиме ноутбука: на внутреннем экране был запущен Netflix, а элементы управления сначала отображались в нижней половине экрана, после чего исчезали. 

В режиме "палатки" доступны и привычные возможности StandBy – причем телефон может использовать этот режим даже без подключения к зарядке. Насколько сильно такая функция повлияет на время автономной работы, станет понятно после полноценного тестирования.

iPhone Duo показали на живых фото и видео: первые отзывы о смартфоне-раскладушке

Слухи о разработке складного iPhone ходили как минимум с 2017 года. Через два года после этого Samsung выпустила свой первый складной смартфон. С тех пор все крупные Android-производители вышли на этот рынок, включая Google, Motorola, Huawei, Xiaomi и Oppo.

На протяжении десятилетия Apple приписывали разработку разных вариаций складных устройств. Среди них были классические модели, складывающиеся по принципу книги, более компактные смартфоны в формате раскладушки и даже большие складные iPad. В итоге Apple остановилась на собственном варианте конструкции.

Изначально инсайдеры писали, что складной iPhone будет похож на два iPhone Air, складнных вместе. Однако соотношение сторон 1,4:1 сделало его более широким и приземистым – в сложенном виде смартфон напоминает паспорт.

Благодаря этому внутренний 7,6-дюймовый экран получился шире, чем у многих других складных смартфонов. Это делает его более удобным для просмотра видео в горизонтальной ориентации, а в вертикальном режиме он хорошо подходит для чтения длинных страниц и одновременной работы с несколькими приложениями.

Основная камера получила два модуля. Она позволяет делать фотографии с разрешением 48 Мп и поддерживает двукратный оптический зум. По своим возможностям система во многом повторяет камеру iPhone 18 Pro, однако у складной модели нет регулируемой диафрагмы.

Фото iPhone Duo 11 сентября 2026
Фото iPhone Duo 11 сентября 2026
Фото iPhone Duo 11 сентября 2026
Фото iPhone Duo 11 сентября 2026
Фото iPhone Duo 11 сентября 2026
Фото iPhone Duo 11 сентября 2026
Фото iPhone Duo 11 сентября 2026

Подробные обзоры iPhone Duo появятся уже ближе к старту продаж новинки. Устройство станет доступен для покупки 23 октября по цене от 1999 долларов за версию с 256 ГБ памяти.

9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

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