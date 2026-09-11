iPhone Duo показали на живых фото и видео: первые отзывы о смартфоне-раскладушке

Новый смартфон заметно отличается от привычных моделей iPhone и предлагает формат, который Apple разрабатывала больше 10 лет.

После своей большой сентябрьской презентации Apple предоставила журналистам доступ к новинкам – чтобы те могли оценить их вживую. В сети уже появились фото и видео с новыми iPhone, включая складной iPhone Duo.

Как рассказали в The Verge, iPhone Duo действительно воспринимается как нечто новое. Внутренний экран получил выраженное матовое покрытие, которое идеально справляется с бликами – даже от окон над зоной, где проходило тестирование.

Механизм складывания работает плавно и имеет защиту по стандарту IP68, а характерную складку на дисплее практически невозможно нащупать пальцем. Внешняя матрица на 5,4 дюйма довольно компактная по современным меркам и выглядит необычно.

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Самое интересное происходит при открытии и закрытии раскладушки. Вместо простого переключения между двумя экранами происходит плавная анимация: содержимое будто постепенно выходит из фокуса и снова становится четким по мере того, как дисплей принимает нужное положение. В таких мелочах и проявляется магия Apple.

Журналисты также проверили iPhone Duo в режиме ноутбука: на внутреннем экране был запущен Netflix, а элементы управления сначала отображались в нижней половине экрана, после чего исчезали.

В режиме "палатки" доступны и привычные возможности StandBy – причем телефон может использовать этот режим даже без подключения к зарядке. Насколько сильно такая функция повлияет на время автономной работы, станет понятно после полноценного тестирования.

Слухи о разработке складного iPhone ходили как минимум с 2017 года. Через два года после этого Samsung выпустила свой первый складной смартфон. С тех пор все крупные Android-производители вышли на этот рынок, включая Google, Motorola, Huawei, Xiaomi и Oppo.

На протяжении десятилетия Apple приписывали разработку разных вариаций складных устройств. Среди них были классические модели, складывающиеся по принципу книги, более компактные смартфоны в формате раскладушки и даже большие складные iPad. В итоге Apple остановилась на собственном варианте конструкции.

Изначально инсайдеры писали, что складной iPhone будет похож на два iPhone Air, складнных вместе. Однако соотношение сторон 1,4:1 сделало его более широким и приземистым – в сложенном виде смартфон напоминает паспорт.

Благодаря этому внутренний 7,6-дюймовый экран получился шире, чем у многих других складных смартфонов. Это делает его более удобным для просмотра видео в горизонтальной ориентации, а в вертикальном режиме он хорошо подходит для чтения длинных страниц и одновременной работы с несколькими приложениями.

Основная камера получила два модуля. Она позволяет делать фотографии с разрешением 48 Мп и поддерживает двукратный оптический зум. По своим возможностям система во многом повторяет камеру iPhone 18 Pro, однако у складной модели нет регулируемой диафрагмы.

Подробные обзоры iPhone Duo появятся уже ближе к старту продаж новинки. Устройство станет доступен для покупки 23 октября по цене от 1999 долларов за версию с 256 ГБ памяти.

9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

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