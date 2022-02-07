Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей вооружение. Однако в Берлине заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Германия должны находить решения в вопросах военной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Киеве.

"Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как же мы не могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать, и то, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в этой сфере - в сфере обороны и безопасности", - отметил Кулеба.

"Это был откровенный разговор. У нас действительно здесь позиции различаются, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. И я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ожидать шаг немецкого правительства", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеВ парламенте Нидерландов поддерживают предоставление Украине оружия

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.

Однако глава МИД Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

19 января Украина обращалась к Министерству обороны ФРГ с просьбой предоставить 100 тысяч шлемов и бронежилетов для добровольцев, а также военные корабли и зенитные комплексы. Берлин тогда согласился передать Киеву 5,3 млн евро на полевой госпиталь и 5 тысяч шлемов.

В начале февраля украинское посольство в ФРГ вновь обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.

По данным издание Süddeutsche Zeitung, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и тому подобное.

Также, как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставкам), и Украина просит прекратить эти действия. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через NSPA.

Кулеба заявил, что намерен продолжать убеждать Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: