Народного депутата приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией

Его также временно лишили права занимать должности, связанные с выполнением государственных функций.

Народного депутата Украины Александра Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы за взяточничество. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, в пятницу, 11 сентября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор народному депутату Украины IX созыва.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (статья 368 – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (статья 369-2 – злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

В то же время он был освобожден от отбывания наказания по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины в связи с истечением срока давности.

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В САП отметили, что в этой части обвинения суд по результатам судебного разбирательства переквалифицировал действия народного депутата с ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины (статья 369 – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Приговор суда

Так, приговором суда ему было назначено окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года и с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу суд принял решение оставить без изменений примененную к депутату меру пресечения в виде залога в размере свыше 3 млн грн.

Приговор суда вступит в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что народный депутат в завуалированной форме попросил через посредника предоставить ему 13 тысяч долларов неправомерной выгоды за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов – членов соответствующего комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части этих средств.

26–27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было приостановлено.

Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику народного депутата) было предъявлено подозрение 10 сентября 2020 года, а депутату – 17 сентября того же года. Обвинительный акт по делу был направлен в суд в августе 2021 года.

Заявления Юрченко по поводу дела и депутатства

Как сообщал УНИАН, на фоне этого дела в сентябре 2020 года Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".

Тогда же, после выхода из СИЗО, он заявил, что не совершал никакого преступления, и намекнул на "мусорную мафию". Он также собирался доказать свою непричастность к инкриминируемым ему правонарушениям.

Впоследствии Юрченко заявил, что не собирается складывать депутатский мандат и будет продолжать работать в Верховной Раде Украины.

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