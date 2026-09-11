Wizz Air возвращает рейсы на Ближний Восток, в том числе из стран-соседок Украины

С конца сентября лоукостер снова полетит в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Венгерский лоукостер Wizz Air начал постепенно возвращать рейсы на Ближний Восток, вынужденно остановленные из-за войны в Иране и ее последствий.

Как говорится на сайте авиакомпании, на этой неделе она возобновила полеты в Джидду (Саудовская Аравия) и Амман (Иордания), а с 25 октября 2026 года планируется возобновление рейсов в Абу-Даби и Дубай (обо – Объединенные Арабские Эмираты).

Таким образом Wizz Air постепенно восстановит 12 маршрутов и 49 еженедельных рейсов в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию в течение зимнего сезона, вернус путешественника доступ на Аравийский полуостров.

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"Возвратные рейсы обеспечат 470 тысяч мест в течение зимнего сезона, предоставляя клиентам из 9 европейских городов прямой и дешевый доступ к солнечному свету круглый год, великолепным пляжам и некоторым из самых захватывающих культурных и развлекательных центров Ближнего Востока", – говорится в заявлении авиакомпании.

На старте продаж стоимость билетов по этим направлениям стартует от 24,99 евро на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

Возобновленные рейсы Wizz Air на Ближний Восток

Милан (Италия) – Джидда (Саудовская Аравия), с 6 сентября;

Рим (Италия) – Джидда (Саудовская Аравия), с 7 сентября;

Будапешт (Венгрия) – Амман (Иордания), с 22 сентября;

Будапешт (Венгрия) – Абу-Даби (ОАЭ), с 25 октября;

Будапешт (Венгрия) – Дубай (ОАЭ), с 25 октября;

Катовице (Польша) – Абу-Даби (ОАЭ), с 25 октября;

Бухарест (Румыния) – Дубай (ОАЭ), с 25 октября;

Будапешт (Венгрия) – Джидда (Саудовская Аравия), с 27 октября;

Клуж (Румыния) – Абу-Даби (ОАЭ), с 27 октября;

Краков (Польша) – Абу-Даби (ОАЭ), с 27 октября;

Ларнака (Кипр) – Абу-Даби (ОАЭ), с 27 октября;

София (Болгария) – Абу-Даби (ОАЭ), с 27 октября.

В авиакомпании подчеркивают, что поэтапное восстановление воздушного сообщения с этими странами соответствует рекомендациям Европейского агентства по авиационной безопасности для региона, а также собственными комплексными оценками эксплуатации и безопасности Wizz Air. Авиакомпания продолжит внимательно следить за развитием событий и координировать свои действия с соответствующими властями, а все услуги будут подвергаться постоянной оценке эксплуатации и безопасности.

Другие новости Wizz Air

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Wizz Air запустила новые регулярные рейсы из Польши на курорты Египта.

Также лоукостер увеличил количество рейсов из Кишинева (Молдова), откуда украинцам очень удобно путешествовать за границу.

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