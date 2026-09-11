В Польше анонсировали создание собственного Starlink

К концу года у Польши будет девять спутников для наблюдения за Землёй.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о намерении создать польский аналог спутниковой системы связи Starlink, пишет Onet Wiadomości.

"Это вызов, мечта, но это не фантазия. Мы сказали себе, что результатом этого процесса, который начался сегодня, может стать и станет польский Starlink", – заявил Туск.

Он сообщил, что к концу года Варшава будет располагать девятью спутниками для наблюдения за Землей. По его словам, Польша является "значимым партнером в космической сфере", а в Европе страна становится "ведущим государством". Политик также отметил, что каждый, кто внимательно следит за российско-украинской войной, знает, насколько велико значение связи.

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"Безопасность Польши и Европы не может зависеть от прихоти одного человека. А без собственной спутниковой связи нельзя говорить о полной безопасности", – добавил Туск.

Спор между SpaceX и Польшей – главные новости

Компания SpaceX решила исключить Польшу из единой европейской зоны роуминга, которая охватывает более 30 стран – все страны ЕС, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Издание Politico писало, что новые правила применялись к новым клиентам, регистрировавшимся в Starlink с 14 июля 2026 года. Также их планировали применять к существующим польским пользователям с 17 августа.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в августе публично пригрозил наказать SpaceX тем, что прекратит финансировать работу терминалов Starlink в Украине.

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