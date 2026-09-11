Представитель РФ примет участие в следующем саммите G20, - Reuters

Белый дом пока не сообщил, кто из России примет участие во встрече на следующей неделе.

Российский представитель примет участие во встрече министров энергетики стран "Большой двадцатки" (G20) в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщил Reuters представитель Белого дома.

Отмечается, что в августе США приветствовали главу Минфина Антона Силуанова на встрече стран G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра финансов на форуме с начала войны в Украине.

Встреча министров стран G20 по вопросам энергообеспечения пройдет с понедельника по среду с участием американских официальных лиц, включая министра внутренних дел Дуга Бургума, министра энергетики Криса Райта и представителя Белого дома Джаррода Эйджена.

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Белый дом пока не сообщил, кто из России примет участие во встрече на следующей неделе.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие представители энергетического сектора из Европы и Азии. По оценкам аудиторов, озвученным в этом месяце, усилия Европейского союза по обретению независимости от российских нефти и газа буксуют, в то время как регион входит в зимний период с аномально низкими запасами газа.

Заявления Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ранее на этой неделе провел "отличный" разговор с президентом России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить сделку для прекращения войны в Украине.

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