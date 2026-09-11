РФ атаковала предприятие и гаражи в Днепре: известно о 12 раненых

В городе повреждено как минимум девять жилых домов.

Российские оккупанты атаковали Днепр, повредив частное предприятие и гаражи. На данный момент известно о 12 раненых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Он отметил, что в результате атаки в городе возник пожар.

"В результате атаки россиян на Днепр повреждены частное предприятие и гаражи. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах по соседству", – написал он.

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По информации Ганжи, в результате удара ранены 12 человек.

Мэр Днепра Борис Филатов добавил, что в результате атаки в Днепре повреждены как минимум девять жилых домов, выбито около 700 окон. Во дворах горели гаражи с автомобилями горожан.

Вражеские атаки на столичные АЗС

Сегодня, 11 сентября, российские захватчики нанесли удар по Киеву, в частности, по столичным автозаправочным станциям.

Сообщалось о 12 пострадавших, среди которых – 12-летний мальчик, а также о двух погибших. Кроме того, враг нанес удар по зданию компании "Киевстар".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российская эскалация с использованием реактивных "Шахедов" постепенно приобретает все более террористический характер. Он подчеркнул необходимость уделять максимальное внимание прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, а также расширять масштабы противодействия российским дронам.

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