В Бельгии продолжают противиться конфискации замороженных активов РФ: СМИ раскрыли детали

До этого министр обороны страны заявил, что его страна категорически выступает против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

В Бельгии не поддерживают перенос средств из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза с целью облегчения их конфискации для поддержки Украины. Об этом "Суспильному" сообщил бельгийский чиновник.

Там напомнили, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ЕС может сменить держателя замороженных российских активов с Бельгии на ЕС. Однако бельгийский чиновник сообщил, что их позиция остается неизменной.

"Любое предложение относительно замороженных российских активов должно предусматривать полное и юридически безупречное решение, которое будет охватывать как активы, так и обязательства компании "Euroclear" и бельгийского государства", - заявил он.

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По его словам, необходимо также в полной мере учесть юридические риски, связанные с судебными разбирательствами в России, в частности с решением, "вынесенным российским судом в июле в рамках апелляционного разбирательства".

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна категорически выступает против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины. Он отметил:

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта. Наш премьер-министр будет стоять на своём".

Замороженные российские активы

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина понимает Бельгию, которая не хочет брать на себя ответственность за решение о конфискации российских активов, поэтому предлагает коллективную ответственность.

Он напомнил, что существует более 210 млрд евро замороженных российских активов, из которых подавляющее большинство хранится в Euroclear в Бельгии.

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