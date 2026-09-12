Ради захвата 2% территории Украины: в Великобритании рассказали, когда РФ понесла наибольшие потери

Начальник британского штаба обороны также заявил о значительных экономических последствиях войны для РФ.

В полномасштабной войне против Украины погибли примерно 500 тысяч российских военнослужащих, а общие потери РФ, с учетом раненых, составляют около 1,5 млн человек. Об этом рассказал начальник штаба обороны Великобритании Рич Найтон, сообщает Sky News.

По его словам, основная часть этих потерь пришлась на период с января 2023 года. При этом за это время России удалось оккупировать лишь около 2% дополнительной территории Украины.

Он отметил, что речь идет о значительных человеческих потерях ради цели, которую российский президент Владимир Путин поставил перед своей армией.

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"Считаю, что эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и против такой незаконной цели Путина", - подчеркнул военный.

Война бьет по экономике России

Начальник британского штаба обороны также заявил о значительных экономических последствиях войны для РФ.

Он утверждает, что война привела к замедлению роста российской экономики, снижению потребительского спроса и длительной высокой инфляции. При этом Нейтон отметил, что цена войны для российской экономики, благосостояния и перспектив населения огромна.

Как долго Россия может воевать

Ранее глава военной разведки Украины Олег Иващенко заявил, что если темпы военных и экономических потерь России сохранятся на нынешнем уровне, то к 2028 году она исчерпает свой потенциал для ведения войны в Украине.

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