Иран повредил до десяти истребителей США за одну атаку, – СМИ

В ходе этого эпизода американцы израсходовали до 60 ракет-перехватчиков Patriot.

Иранцам удалось повредить около десятка американских боевых самолетов на авиабазе в Иордании, несмотря на то что американские ЗРК Patriot работали там "в режиме пулемета". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News.

Атака произошла в ночь с 8 на 9 сентября на авиабазе Муваффак-Салти. По данным CBS News, после предварительного обмена ударами между США и Ираном Тегеран нанес удары по американским военным объектам, в частности по базе в Иордании.

По словам собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, один штурмовик A-10 Thunderbolt II получил серьёзные повреждения – у него было оторвано крыло. Еще примерно восемь истребителей F-15 получили легкие повреждения, которые удалось оперативно устранить.

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В то же время о гибели американских военнослужащих во время удара по Иордании не сообщалось.

Украинские аналитики с портала Defense Express обращают внимание на то, что, согласно официальным сообщениям Иордании, во время той атаки Иран выпустил по авиабазе около 20 баллистических ракет. Судя по опубликованным в Сети видеозаписям, для отражения атаки американские зенитчики выпустили не менее 60 ракет-перехватчиков PAC-3. Некоторые источники называли даже цифру в 100 ракет-перехватчиков. Таким образом, на одну баллистическую ракету могло приходиться в среднем не менее трёх PAC-3.

Иорданцы утверждали, что ПВО якобы перехватила 18 из 20 иранских ракет, а две остальные, по официальной версии, якобы упали, не достигнув цели.

Аналитики Defense Express предполагают, что значительная часть повреждений могла прийтись на стоянку самолетов. В то же время характер повреждений F-15, которые удалось быстро вернуть в строй, вызывает вопросы о том, что же именно попало в стоянку самолетов.

"Если F-15 удалось так быстро восстановить, значит, повреждения были очень легкими, что не очень похоже на последствия попадания баллистической ракеты. Поэтому, возможно, в стоянку попали обломки сбитой ракеты или суббоеприпасы из кассетной баллистической ракеты, применение которых можно было заметить на опубликованных видео", – отмечают эксперты.

Как американцы отражали атаку на авиабазу

Ранее УНИАН сообщал, что Иран атаковал американскую базу Муваффак-Салти в Иордании. По оценке Defense Express, батареи Patriot работали с чрезвычайной интенсивностью, израсходовав около 60 зенитных ракет. Аналитики подчеркивают, что речь идет об американских комплексах с опытными экипажами, поэтому масштабный расход перехватчиков не может объясняться недостатком опыта.

При этом "растрата" зенитных ракет произошла в условиях их острого дефицита. По данным экспертов, в ходе боевых действий в феврале–апреле США уже израсходовали от 1060 до 1430 ракет Patriot, что могло составить до половины их арсенала. Производство новых перехватчиков PAC-3 MSE составляет лишь около 620 единиц в год, и существенное пополнение запасов ожидается не ранее 2029 года.

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