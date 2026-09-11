Россияне нанесли удар по зданию компании 'Киевстар' в Киеве

Российская воздушная кампания против Украины приобретает всё более выраженные террористические черты.

Российские захватчики сегодня продолжают терроризировать мирную жизнь в Киеве. Помимо ударов по АЗС, зафиксирован удар по зданию компании "Киевстар". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Как отметил глава государства, российская эскалация с использованием реактивных "шахидов" постепенно приобретает все более террористический характер, поскольку в течение дня российские захватчики целенаправленно наносят удары по заправкам в Киеве.

"Нанесли удар также по зданию компании "Киевстар"", – подчеркнул Зеленский.

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Других подробностей об ударе по зданию "Киевстар" президент не уточнил.

При этом, как подчеркивает Зеленский, "нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств".

"Сейчас нужно уделять максимальное внимание охране воздушного пространства и поиску решений для защиты людей, а также расширению масштабов противодействия российским дронам", – добавил президент Украины.

Удары РФ по Киеву

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 сентября, российские оккупанты наносят очередные удары по Киеву в рабочее время. Известно о попаданиях в АЗС в Днепровском и Оболонском районах. В результате сегодняшних ударов в столице есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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