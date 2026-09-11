В Госдуме РФ пригрозили новым ударом 'Орешником' по Украине в ближайшее время

Член комитета Госдумы РФ по обороне заверил, что такой удар якобы станет "ответом на террористические атаки Украины по мирному населению".

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина приближается к тому, чтобы Россия нанесла по её территории новый удар "Орешником". Его слова цитируют росСМИ.

Колесник заверил, что такой удар якобы станет "ответом на террористические атаки Украины по мирному населению". Он упомянул удар по Сочи, отметив, что Силы обороны Украины применили не дроны, а безэкипажные катера.

"Это в чистом виде террористическая атака... Поэтому, я думаю, что недалек тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое "Орешник"", - добавил чиновник.

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РФ перебросила в Беларусь ракетную бригаду, на вооружении которой есть "Орешник"

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил, что на территории Беларуси размещено подразделение 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ. Он отметил, что на вооружении этого подразделения находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

По словам Иващенко, руководство России пытается непосредственно втянуть Беларусь в войну против Украины, стремится использовать беларускую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины.

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