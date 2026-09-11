Еще одна утрата в королевской семье: скончалась норвежская принцесса Астрид

Брат Астрид, Харальд, скончался в прошлом месяце в возрасте 89 лет после более чем 35 лет пребывания на троне.

Норвежская принцесса Астрид, старшая сестра покойного короля Харальда, скончалась в пятницу в возрасте 94 лет, как говорится в заявлении королевского дворца, сообщает Sky News.

Издание сообщило, что брат Астрид, Харальд, скончался в прошлом месяце в возрасте 89 лет после более чем 35 лет пребывания на троне, и принцесса в последний раз появилась на публике на его похоронах в среду.

"На протяжении всей своей долгой жизни принцесса Астрид представляла королевский дом с теплотой и добросовестностью", – отметил в заявлении король Гакон VIII.

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В статье сообщается, что пока не известно, когда именно могут состояться её похороны.

Примечательно, что похороны Харальда, ознаменовавшие завершение 13-дневного национального траура после его смерти, состоялись в среду.

Его вдова, 89-летняя королева Соня, а также его сын и преемник, король Гакон VIII, и его супруга, королева Метте-Марит, приняли участие в церемонии в Ослоском соборе вместе с другими членами норвежской королевской семьи.

Издание добавило, что церемонии предшествовала минута молчания, а на службе присутствовали члены королевских семей со всего мира, в частности принц Уэльский, представлявший короля.

По данным норвежской полиции, десятки тысяч людей, среди которых были и школьники, которым разрешили пропустить занятия, выстроились вдоль проспекта Карл-Йохан в столице, когда процессия, начавшаяся с 21-пушечного салюта, двинулась от королевского дворца.

"Толпа полностью замолчала, когда мимо неё проносили гроб", – отмечается в статье.

По словам представителей правоохранительных органов, операция по обеспечению безопасности во время похорон стала крупнейшей запланированной операцией в истории страны.

Издание отметило, что Харальд, реформатор, проведший на троне более трех десятилетий и постепенно выходящий из тени своего популярного и харизматичного отца, скончался в период многочисленных кризисов, обрушившихся на норвежскую королевскую семью.

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