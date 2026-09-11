'Настоящий зверь': американцы впервые показали преемника знаменитого MQ-9 Reaper (видео)

Ударный дрон сможет нести четыре крылатые ракеты Joint Strike Missile (JSM).

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) опубликовала ролик, в котором представила рендер нового БПЛА Wildfire, который может заменить MQ-9 Reaper. Видео можно найти на странице американской компании в сети X.

Wildfire может получить ряд интересных решений, оставаясь относительно дешевым в производстве. Конструкция Wildfire с толкающим винтом является продолжением концепции Reaper. Новый беспилотник также имеет сенсорную турель под носовой частью.

У Wildfire отсутствует характерный для Reaper выступ в верхней части передней части фюзеляжа. На MQ-9A в этом элементе размещена антенна спутниковой связи (SATCOM). Это может указывать на использование более компактного и дешевого терминала.

Скорее всего, он будет подключен к сети типа Starshield – ориентированного на государственных пользователей аналога Starlink от SpaceX. Также можно предположить более высокий уровень автономности.

На рендере Wildfire изображён с четырьмя крылатыми ракетами Joint Strike Missile (JSM). Малозаметная JSM может применяться как противокорабельная ракета или как оружие для поражения наземных целей. Из-за способности нести такое мощное вооружение БПЛА называют "настоящим зверем".

Существует возможность оснащения Wildfire двумя противокорабельными крылатыми ракетами AGM-158C LRASM, дальность полета которых составляет более 370 км, а масса боевой части – 450 кг.

В GA-ASI заявляют, что беспилотник Wildfire потенциально может превысить требование к максимальной дальности в 8 тысяч морских миль (14 816 км). В то же время увеличение дальности отразится на стоимости аппарата.

По данным портала Defense Express, стоимость одного БПЛА в рамках программы MMA (Mass Modular Aircraft), по которой планируется заменить Reaper, не должна превышать 10 млн долларов.

Цена MQ-9A составляла около 40–50 млн долларов. Остаётся открытым вопрос, как именно GA-ASI планирует снизить стоимость Wildfire, одновременно улучшив его характеристики.

Беспилотная авиация – другие новости

Недавно Военно-воздушные силы США заказали производство двух новых беспилотников – General Atomics FQ-42A Dark Merlin и Anduril FQ-44A Fury. Обе разработки относятся к концепции так называемых "верных ведомых" – автономных аппаратов, которые должны действовать совместно с пилотируемыми истребителями.

А ещё ранее УНИАН сообщал, что компания Boeing представила модернизированную версию боевого беспилотника MQ-28 Ghost Bat, дополнив его рядом важных технических усовершенствований. Модернизированный аппарат получил значительно больший запас топлива и может нести больше вооружения, чем предыдущая версия.

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