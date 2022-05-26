Михаил Подоляк считает, что Александр Лукашенко делает громкие заявления для своих партнеров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние заявления Александра Лукашенко. Он указал, что такие заявления делают ради провокации.

Об этом политик сообщил в эфире телемарафона

"Он привык за времена своей власти к постоянным провокациям, к подобным заявлениям. Это делается для партнеров. Я считаю, что для белорусской армии зайти на территорию Украины - это самоубийство", - заявил Подоляк.

В то же время он считает, что Беларусь может использовать против Украины летальное оружие.

"Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, но вы же понимаете, что если это приказ отдаст лично Лукашенко, то для него его головокружительная карьера "последнего диктатора" Европы закончится неожиданно", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

26 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование. Он испугался военного давления НАТО через Польшу, Литву и Латвию, а также войны в Украине.

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