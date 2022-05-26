По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Давайте откровенно. Об оккупированных территориях. И обо всех уголовных инициативах россиян относительно попыток тупо украсть наши города. Так вот, о конкретике. Россия очень активно пытается сформировать у южан мнение, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Имеем классическую российскую психологическую операцию: вызвать чувство смуты и большой обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев оскорбленных", - отметил Подоляк.

Он отметил, что вся политико-дипломатическая машина Украины сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях.

"Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. Кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны будет обязательно освобожден", - заверил советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк отметил, что "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".

"Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-то может себе представить", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас российские оккупанты незаконно контролируют лишь отдельные районы Запорожской и Херсонской областей.

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