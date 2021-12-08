В случае вторжения России придется столкнуться с самыми жесткими санкциями, говорит президент США.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден исключил то, что Вашингтон в одностороннем порядке применит военную силу для противодействия вторжению России в Украину. По его словам, эта идея неактуальна.

Об этом Байден заявил журналистам в среду, 8 декабря.

Читайте такжеНападет ли Россия на Украину: Путин назвал вопрос об угрозе агрессии "провокационным""Идея того, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна", - отметил Байден.

В то же время американский лидер подчеркнул, что в случае вторжения России придется столкнуться с самыми жесткими санкциями.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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Автор: Марта Гичко