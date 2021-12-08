Украина приветствует попытки США вести переговоры с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным создали возможность для "сдерживания и деэскалации".

Об этом Кулеба сказал в письменном комментарии для Reuters.

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В частности, глава МИД Украины приветствовал усилия США усадить Россию за стол переговоров.

В то же время министр отметил, что приоритет заключается в разработке пакета сдерживания, чтобы удержать Москву от любого дальнейшего военного обострения.

"Контакт сам по себе служит в качестве сдерживания и деэскалации", - сказал Кулеба о переговорах Байдена и Путина.

"Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях, чтобы усадить Россию снова за стол переговоров", - заявил Кулеба.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Усилия США по деэскалации на российско-украинской границе

Читайте такжеВ Белом доме назвали дату телефонного разговора Байдена и Зеленского 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

1 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пригрозил Российской Федерации влиятельными "экономическими мерами", которые ранее не применялись, в случае вторжения в Украину.

2 декабря Блинкен призвал Российскую Федерацию отвести войска от украинской границы и выполнить Минские соглашения.

Также Блинкен лично сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о серьезных последствиях в случае нового вторжения российских войск в Украину.

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Автор: Виталий Саенко