Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным создали возможность для "сдерживания и деэскалации".
Об этом Кулеба сказал в письменном комментарии для Reuters.
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В частности, глава МИД Украины приветствовал усилия США усадить Россию за стол переговоров.
В то же время министр отметил, что приоритет заключается в разработке пакета сдерживания, чтобы удержать Москву от любого дальнейшего военного обострения.
"Контакт сам по себе служит в качестве сдерживания и деэскалации", - сказал Кулеба о переговорах Байдена и Путина.
"Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях, чтобы усадить Россию снова за стол переговоров", - заявил Кулеба.
Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.
Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.
Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".
Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.
Усилия США по деэскалации на российско-украинской границе
Читайте такжеВ Белом доме назвали дату телефонного разговора Байдена и Зеленского 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.
Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.
1 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пригрозил Российской Федерации влиятельными "экономическими мерами", которые ранее не применялись, в случае вторжения в Украину.
2 декабря Блинкен призвал Российскую Федерацию отвести войска от украинской границы и выполнить Минские соглашения.
Также Блинкен лично сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о серьезных последствиях в случае нового вторжения российских войск в Украину.