Президенты России и США общались по закрытому каналу видеосвязи.

Президенты Российской Федерации и США – Владимир Путин и Джо Байден, завершили разговор, который велся по закрытому каналу видеосвязи.

Главы государств общались два часа, пишет "РИА Новости".

Ранее стало известно, что лидеры государств обсудят стягивание войск РФ к украинской границе, стратегическую стабильность между Россией и США, а также кибернетические и региональные проблемы.

Ожидалось, что после переговоров с Путиным Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте такжеСША подготовили "чертовски жесткие" санкции против России в случае вторжения в Украину – CNNНапомним, 3 декабря Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

2 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрабатывает комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий в отношении Украины. Пакет включает политическое и дипломатическое давление, подготовку жестких экономических санкций на случай расширения агрессии и усиленное сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и обороны.

Блинкен пригрозил РФ не применявшимися ранее высокоэффективными экономическими мерами в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призвал РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

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Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк