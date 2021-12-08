Он подчеркнул, что самым главным в этой ситуации является личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вчерашний разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Он дал переговорам положительную оценку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-конференции в Киеве.

"В целом я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов беседовал с президентом Российской Федерации", - отметил президент.

Зеленский уточнил, что детали этих переговоров он планирует прокомментировать завтра после его разговора с президентом США.

"Я считаю, что победа Украины в том, что США всегда поддерживали наш суверенитет и нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка. Но самое главное из того, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и роль президента Байдена в урегулировании войны на Востоке Украины. Мне кажется, что это самое главное", - подчеркнул глава государства.

Переговоры Байдена и Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной. Они говорили два часа.

Читайте такжеПереговоры Байдена и Путина: появилась реакция МИД УкраиныКак сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь. Кроме этого, в Белом доме сообщили дату телефонного разговора Байдена и Зеленского.

Автор: Антонина Доломанжи