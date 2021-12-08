Президент отметил, что телефонный разговор состоится в "формате диалога".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формате завтрашней разговоры с президентом США Джо Байденом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время пресс-конференции в Киеве.

"Это будет формат диалога... Будет телефонный разговор", – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что он состоится завтра, потому что такое время предложила американская сторона.

Читайте такжеРиск вторжения РФ в Украину: в США рассказали о рычаге влияния на ПутинаНапомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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Автор: Антонина Доломанжи