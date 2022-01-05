Он напомнил, что Казахстан – часть постсоветского пространства, где действует тоталитарный режим.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что Украина должна воспользоваться привлечением внимания России к ситуации в Казахстане.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"Я думаю, что здесь мы можем говорить о том, что сколько тоталитаризм не длится, все равно наступает момент, когда люди понимают, что это не тот способ существования, который их устраивает. Речь идет не только об Украине, Грузии, Молдове. В прошлом году мы увидели, что происходило в Беларуси, раньше были процессы в Кыргызстане. То есть там, где тоталитарный режим пытается сковать людей, он преуспевает на определенный период времени, но не навсегда.

Сейчас мы имеем в Казахстане ту же ситуацию, когда, с одной стороны, якобы страна, которая может дать своим людям нормальное существование, потому что есть на чем зарабатывать и с чего жить, но, с другой стороны, этот постсоветский тоталитаризм доводит до того, что даже если есть что распределить между гражданами, такого в этой системе не происходит. Люди протестуют, люди возмущаются", - отметил Огрызко.

Он напомнил, что Казахстан – часть постсоветского пространства, где действует тоталитарный режим.

"Поэтому ничего удивительного в этом нет. Так будет повсюду, разве что кроме России, где всем надели намордники, и они вынуждены помалкивать", - добавил дипломат.

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По мнению Огрызко, "не имеет значения, что является причиной начала протестов (по сообщениям СМИ, люди вышли протестовать против высоких цен на сжиженный газ – УНИАН). Если вспомним нашу ситуацию – у нас началось с того, что избили детей на Майдане. В Беларуси – потому, что Лукашенко нагло исказил результаты выборов. Здесь – цены на сжиженный газ".

"Люди чувствуют несправедливость, и эта несправедливость выводит их из состояния равновесия, и они не согласны это больше терпеть. Но перерастет ли это в политические требования? Вполне. Потому что, видите ли, несмотря на то, что президент Казахстана сейчас предпринял очень серьезные меры - уволил правительство, ввел чрезвычайное положение - протесты продолжаются, и вовсе не факт, что они быстро угаснут", - сказал он.

По мнению дипломата, Россия может воспользоваться ситуацией и начать выдвигать властям Казахстана какие-либо неадекватные требования.

"Но для Украины это тот момент, что внимание Москвы будет в определенной степени сосредоточено в другую сторону, потому что для них потеря Казахстана станет проблемой, от которой они не оправятся. Кстати, сейчас с Беларусью проблемы возникают у них, хотя она фактически уже аннексирована, но, несмотря на это, там есть люди, которые видят другую перспективу. Я думаю, что такую же перспективу видят и казахи. Просто до времени они держали это в себе", – сказал Огрызко.

По его словам, украинские власти должны думать, "как воспользоваться этой ситуацией, чтобы Россия хоть немного отцепилась от нас, по меньшей мере, на востоке".

Относительно того, как должен официально реагировать МИД, то, по его словам, уже был комментарий для граждан Украины, в котором МИД рекомендовал не посещать Казахстан, особенно те регионы, где введено чрезвычайное положение.

"А политическую оценку, безусловно, придется дать. Или сегодня, или завтра, или через два дня – это уже другой момент. Но мы должны призвать казахстанские власти соблюдать права человека, дать право населению свободно выражать свои мысли, право на протест и демонстрации, ведь это право записано в конституциях всех стран мира. И, безусловно, мы должны дать сигнал гражданскому обществу Казахстана о том, что мы – на стороне борющихся за свои права, за права человека, за свободу прессы", - подытожил Огрызко.

Протесты в Казахстане

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акциями протеста президент страны Касим Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента и другие административные здания.

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