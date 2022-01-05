Эксперт отмечает, что в Казахстане происходит не революция, а бунт на грани протеста.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что в Казахстане кардинальных потрясений не произойдет, а лишь остатки клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева отойдут от власти.

Об этом Карасев сказал в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что люди, которые вышли на улицы казахских городов, еще не являются реальной оппозицией.

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"Говорить о том, удастся ли оппозиции переломить ход событий в свою пользу, рано. Потому что оппозиции как таковой в Казахстане нет. В авторитарных режимах оппозиции нет. А что есть и что может быть - протесты или бунт на грани протеста, пока что слабо организованного, слабо структурированного", - сказал политолог.

Карасев отметил, что полноценный политический протест и оппозиция возникают тогда, когда есть конкретные политические требования, и например, - выборы, парламентская и конституционная реформы.

По его мнению, текущая ситуация в Казахстане может привести к тому, что от власти окончательно отойдут представители клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева, а нынешний президент Касым-Жомарт Токаев полноценно возьмет власть под контроль.

"Пока требование более-менее политическое - это Назарбаев уходи. Так, старый уходи. Поэтому это может быть, если говорить о финале и возможном финальном сценарии всех этих событий в Казахстане, - просто полноценная передача власти Токаеву, который является официальным наследником Наразбаева, и уход остатков назарбаевского клана от власти", - подчеркнул Карасев.

Директор Института глобальных стратегий убежден, что в Казахстане "каких-то серьезных, кардинальных, революционных потрясений не будет".

"Это не революция, это пока бунт на грани протеста", - подчеркнул политолог.

Карасев сказал, что в этой стране нет оппозиции, которая может заменить нынешнюю власть.

"Есть оппозиция внутри власти - скажем, оппозиционные элиты или оппозиционные группы, в том числе и те, которые находятся у власти. Тот же Токаев. Он же наследник, но, тем не менее, желает полноты власти в своих руках, а не делиться ею с Назарбаевым", - подчеркнул Карасев.

Эксперт пояснил, что для Украины события в Казахстане не совсем актуальны.

"Во-первых, люди не могут жить, даже если социально-экономическая ситуация намного лучше в тех или иных странах, но не могут жить в ситуации без выбора. 30 лет руководит один и тот же человек, одни и те же люди, один и тот же клан. То есть, власть не меняется. А сегодня ситуация вообще в мире такая, что люди могут выбирать... Сегодня мир такой, что можно людям предоставить социальные блага и могут быть экономические показатели высокие в стране, выше чем в Украине, например. В Казахстане выше средняя заработная плата, но выбора нет", - сказал Карасев.

Он отметил, что хотя детонатором к бунту стало повышение цен на газ, но "глубинный корень" и причина для выхода людей на улицы - это отсутствие возможности для полноценной смены власти, отсутствие полноценного парламентаризма и отсутствие выборной демократии.

"Поэтому, все же, Казахстан будет двигаться в этом смысле к демократии, скорее всего, к такой политической либерализации, а это и есть демократизация не только экономическая, но и политическая, и будет переходить на какие-то, скажем так, институции выборной демократии", - сказал Карасев.

Протесты в Казахстане

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В связи с акциями протеста МИД посоветовал украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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