Эксперты прокомментировали так называемое "дело Одесской мэрии".

Эксперты прокомментировали так называемое "дело Одесской мэрии". Ассоциация городов Украины опубликовало экспертное заключение относительно порядка предоставления земельных участков коммунальной собственности.

Специалисты пришли к выводу, что правовая позиция Одесского городского совета носит законный и обоснованный характер. "Руководствуясь Конституцией Украины, статьями 2, 92, 122, 123 Земельного Кодекса, мы считаем, что городской совет имел правовые основания для предоставления в постоянное пользование земельных участков как коммунальным предприятиям, так и органам прокуратуры как государственным учреждениям", — сказано в экспертном заключении.

В Ассоциации также добавили, что подобная практика достаточно распространена в Украине.

"Соответствующую информацию об этом можно найти даже в открытых источниках", — отметили эксперты.

Кроме того, в Ассоциации согласились с тем, что городской совет имел право передавать в аренду земельные участки коммунальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества (здания, сооружения), находящиеся в собственности физических или юридических лиц. "Статьями 116, 122, 123, 124, 134 Земельного кодекса Украины урегулирован общий порядок предоставления земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование, а также определены случаи, когда по закону земельные торги не проводятся", — отметили эксперты.

При этом они добавили, что такая практика также достаточно распространена – примеры подобных решений есть в открытых источниках информации.

Автор: Иван Бойко