Владимир Зеленский отметил, что игнорирование решения суда приведет РФ к еще большей изоляции

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.

Об этом говорится в заявлении.

Суд в Гааге постановил:

РФ должна немедленно прекратить войну на территории Украины, которую развязала в феврале 24 февраля;

любым военным или регулярным вооруженным подразделения, а также другим организациям или лицам, которые контролирует Россия, нельзя предпринимать шаги по продолжению агрессии.

Рассмотрение дела о "геноциде" инициировала Украина после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, чтобы опровергнуть надуманную причину Москвы для вторжения. Тогда в Кремле заявили о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, Украина оспорила основания РФ для войны.

На решение Международного суда в Гааге уже отреагировал президент Владимир Зеленский

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - написал глава государства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину. Оккупанты захватывали и уничтожали не только военные части, аэропорты, но и гражданскую инфраструктуру, а также убивали мирных жителей.

В связи с этим Украина направила против РФ иск в Международный суд ООН.

Член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по делу "геноцида" украинского народа Россией Елена Зеркаль назвала основные требования Украины к РФ. В первую очередь, она призвала российскую власть немедленно прекратить военные действия, которые она развязала на территории Украины 24 февраля. Также Украина потребовала воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор, или сделать его более сложным для решения.

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