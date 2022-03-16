Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников относительно совершенных военных преступлений.

Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана сенаторами от обеих партий, сообщают Reuters и Associated Press.

Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством Путина.

Резолюция призывает Международный уголовный суд в Гааге и другие страны провести расследование в отношении президента России Владимира Путина и его режима, в том числе российских военных, относительно совершенных во время вторжения РФ в Украину военных преступлений.

"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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