Международный суд ООН на самом высоком юридическом уровне констатировал факт нападения Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить безосновательную агрессию
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
"Мы получили все, что просили", – говорится в сообщении.
При этом он объяснил, почему это важно:
- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения РФ и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
- суд не нашел никаких доказательств заявлений РФ о геноциде на территории Украины;
- 13 судей поддержали решение, против были только двое - из РФ и Китая, что придает вес решению;
- решение Суда является юридически обязывающим, в соответствии с нормами международного права;
- решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок агрессии РФ.
"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии", – отметил Кулеба.
По его словам, рассмотрение дела продолжат и это длительный процесс, но "ответственность России неизбежна". Дипломат указал, что на последней стадии рассмотрения дела решится вопрос репараций
"Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит", – подытожил глава МИД.
Как ранее сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.