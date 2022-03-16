Глава МИД Украины отметил, что вопрос репараций рассмотрят на последнем этапе.

Международный суд ООН на самом высоком юридическом уровне констатировал факт нападения Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить безосновательную агрессию

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Мы получили все, что просили", – говорится в сообщении.

При этом он объяснил, почему это важно:

на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения РФ и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

суд не нашел никаких доказательств заявлений РФ о геноциде на территории Украины;

13 судей поддержали решение, против были только двое - из РФ и Китая, что придает вес решению;

решение Суда является юридически обязывающим, в соответствии с нормами международного права;

решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок агрессии РФ.

"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии", – отметил Кулеба.

По его словам, рассмотрение дела продолжат и это длительный процесс, но "ответственность России неизбежна". Дипломат указал, что на последней стадии рассмотрения дела решится вопрос репараций

"Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит", – подытожил глава МИД.

Как ранее сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.

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