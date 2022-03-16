Сам Байден после вторжения РФ в Украину 24 февраля отказался встречаться с Путиным.

Американский лидер Джо Байден считает российского президента Владимира Путина военным преступником.

Журналисты после брифинга в Белом доме поинтересовались у Байдена его отношением к Путину и спросили, считает ли он главу Кремля военным преступником.

Президент США сказал утвердительно: "О, да. Конечно". Быстрая реакция Байдена вызвала у некоторых присутствующих одобрительный смех.

Реакция России

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал слова Байдена в адрес главы Кремля "недопустимой и непростительной риторикой", пишет пропагандистское ТАСС.

Сам Байден после вторжения РФ в Украину 24 февраля отказался встречаться с Путиным.

16 марта Сенат Соединенных Штатов единогласно признал Путина военным преступником, осудив "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством российского президента.

Суд в Гааге осудил атаку России на украинцев, опровергнув кремлевское клише о якобы "геноциде" россиян в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впоследствии добавил, что Россию еще ждет выплата репараций Украине.

Как писал УНИАН, сегодня российские террористы целенаправленно обстреляли эвакуационную колонну гражданских возле Мариуполя и сбросили бомбу на драмтеатр города, где скрывались сотни жителей.

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