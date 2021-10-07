Он заметил, что "играть по ветру" - это признак опытной политики.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал голосование "Батькивщины" за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, что "пообещали" "Батькивщине" за голосование в поддержку этого вопроса.

"Мы ничего не обещали "Батькивщине"... Я думаю, что они, как политики, поняли, что это уже будет 100% сделано. Для того, чтобы построить нормальный политический диалог с новым руководством Верховной Рады, они просто сделали такой шаг. Потому что всегда по ветру играть - это признак опытной политики", - сказал Арахамия.

Он также заметил: "Для меня тоже было неожиданным такое голосование, честно говоря".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" такое решение поддержали 215 депутатов из группы "Довира" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

В то же время, заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в комментарии УНИАН на вопрос, почему их фракция поддержала отставку спикера, в частности, пояснил: "Потому что Разумков уже не может спасти ситуацию в парламенте, а тем более - в стране. Потому что нельзя дальше сдерживать ту лавину, которая пошла каждый день и час, когда парламент забыл, для чего его выбирали. Не оппозиция, а большинство".

Автор: Таня Поляковская