Во фракции говорят, что бывший председатель парламента стал "заложником" "Слуги народа" и президента.

В "Батькивщине" объяснили, почему голосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал заместитель председателя фракции Сергей Соболев, отвечая на вопрос, почему в их фракции проголосовали в поддержку такого решения.

"К сожалению, Разумков стал заложником собственной политической силы "Слуга народа" и президента, которого он так поддерживал", - считает парламентарий.

Соболев посетовал на то, что "происходит с парламентом, особенно в последние месяцы".

На вопрос, каким образом поможет ситуации устранения Разумкова с должности, депутат сказал: "Я думаю, все понимают, что вопрос монобольшинства уже снят с повестки дня".

На уточнение, почему все же "Батькивщина" поддержала отставку спикера, Соболев пояснил:

"Потому что Разумков уже не может спасти ситуацию в парламенте, а тем более - в стране. Потому что нельзя дальше сдерживать ту лавину, которая пошла каждый день и час, когда парламент забыл, для чего его выбирали. Не оппозиция, а большинство".

В то же время депутат считает, что Разумков на должности "делал все возможное и невозможное, исходя из того, что ему пришлось возглавлять стаю шакалов".

По поводу намека Разумкова на своеобразную "новую коалицию" "Батькивщины" и "СН", Соболев заверил, что "Батькивщина" ни с кем объединяться не собирается. По крайней мере, в нынешнем составе парламента.

Читайте такжеРазумков заговорил о деньгах в конвертах и своем заключенииКак сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

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Автор: Таня Поляковская