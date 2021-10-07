В "Батькивщине" объяснили, почему голосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал заместитель председателя фракции Сергей Соболев, отвечая на вопрос, почему в их фракции проголосовали в поддержку такого решения.
"К сожалению, Разумков стал заложником собственной политической силы "Слуга народа" и президента, которого он так поддерживал", - считает парламентарий.
Соболев посетовал на то, что "происходит с парламентом, особенно в последние месяцы".
На вопрос, каким образом поможет ситуации устранения Разумкова с должности, депутат сказал: "Я думаю, все понимают, что вопрос монобольшинства уже снят с повестки дня".
На уточнение, почему все же "Батькивщина" поддержала отставку спикера, Соболев пояснил:
"Потому что Разумков уже не может спасти ситуацию в парламенте, а тем более - в стране. Потому что нельзя дальше сдерживать ту лавину, которая пошла каждый день и час, когда парламент забыл, для чего его выбирали. Не оппозиция, а большинство".
В то же время депутат считает, что Разумков на должности "делал все возможное и невозможное, исходя из того, что ему пришлось возглавлять стаю шакалов".
По поводу намека Разумкова на своеобразную "новую коалицию" "Батькивщины" и "СН", Соболев заверил, что "Батькивщина" ни с кем объединяться не собирается. По крайней мере, в нынешнем составе парламента.
Читайте такжеРазумков заговорил о деньгах в конвертах и своем заключенииКак сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.
Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".
На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".
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