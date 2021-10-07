Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков пошутил, что эта "коалиция" будет называться "СНБ".

Отозванный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал во время брифинга, комментируя поддержку депутатами из фракции "Батькивщина" решение о его отставке.

На вопрос журналистов, что, по его мнению, "пообещали" "Батькивщине" за голосование за его отзыв с должности, Разумков сказал:

"Я думаю, что это просто новая коалиция возникла в стенах Верховной Рады - между "Батькивщиной" и "Слугой народа".

Депутат пошутил, что эта "коалиция" будет называться "СНБ".

Читайте такжеРазумков заговорил о деньгах в конвертах и своем заключенииКак сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

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Автор: Таня Поляковская