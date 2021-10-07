Народные депутаты в четверг, 7 октября, рассмотрели вопрос об увольнении Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
Читайте такжеРазумков рассказал, что будет делать, если у него заберут депутатский мандат"За" соответствующее решение проголосовали 284 нардепа. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных депутатов, из группы "Довира" - 18, из группы "За майбутнє" – 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" – 6 и 6 внефракционных.
Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя".
После голосования Разумков вышел из сессионного зала.
Увольнение Разумкова: что известно
- 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.
- 5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности Разумкова.
- Председательствует на заседании нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
- Вечером 6 октября Разумков рассказал, что делают с депутатами, которые не хотят голосовать за его отставку.
- По информации СМИ, новым председателем ВР могут выбрать действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.