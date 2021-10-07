Решение об увольнении Разумкова поддержали 284 народных избранника.

Народные депутаты в четверг, 7 октября, рассмотрели вопрос об увольнении Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Читайте такжеРазумков рассказал, что будет делать, если у него заберут депутатский мандат"За" соответствующее решение проголосовали 284 нардепа. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных депутатов, из группы "Довира" - 18, из группы "За майбутнє" – 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" – 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя".

После голосования Разумков вышел из сессионного зала.

Увольнение Разумкова: что известно

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.

5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности Разумкова.

Председательствует на заседании нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Вечером 6 октября Разумков рассказал, что делают с депутатами, которые не хотят голосовать за его отставку.

По информации СМИ, новым председателем ВР могут выбрать действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Авторы: Ольга Робейко, Надя Пришляк