Глава фракции назвал спикера Рады и своего однопартийца оппозиционным политиком.

На фоне скандала на заседании Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов Верховной Рады, где спикер парламента Дмитрий Разумков обвинил своих однопартийцев в попытке сфальсифицировать закон об олигархах, его исключили из партийных чатов в Telegram.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Судя по скриншоту переписки в одном из чатов, Разумкова исключил глава фракции Давид Арахамия.

"Присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций не вариант", - объяснил свое решение он.

Кроме того, глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что за отставку Разумкова с должности главы Рады готовы проголосовать как минимум 190 "слуг", и посоветовал последователям самостоятельно строить политическую карьеру.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

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Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека. В ответ на это Арахамия пригрозил заменить спикера Рады.

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

2 октября в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей. Процедуру отзыва Разумкова с должности фракция начнет уже сегодня.

Автор: Станислав Кожемякин