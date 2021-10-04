Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что не медлит с подписанием антиолигархического закона.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что профильный парламентский комитет перед предоставлением ему на подпись пытается сфальсифицировать закон об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

"Тут начали все рассказывать, что кто-то что-то где-то прячет. Докладываю, что ничто не может спрятаться в стенах Верховной Рады", - отметил спикер.

Он добавил, что в ситуации, когда Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "в Аппарат Верховной Рады передает, понимая, что он делает, закон, который не голосовался в стенах Верховной Рады, то это уже подлог (речь идет о фальсификации – УНИАН)".

По словам Разумкова, если кому-то не нравится закон, принятый на заседании парламента, потому что "вы наделали ошибок во время непрофессиональной подготовки к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре в зале Верховной Рады, то это проблема комитета".

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Разумков подчеркнул: "Комитет - не Рада. Решение принимает украинский парламент. И то, что голосует Верховная Рада, я как спикер должен подписать".

Он добавил, что должен подписать закон в редакции, проголосованной в сессионном зале.

При этом спикер отметил, что должен быть подписан закон, в том числе с его поправкой о том, что олигархов должно определять НАПК, и еще с двумя проголосованными поправками.

Разумков подчеркнул, что именно профильный комитет медлит с подготовкой закона к подписанию.

По словам председателя парламента, он сразу после получения подпишет закон об олигархах, за который проголосовала ВР.

При этом он напомнил, что в парламенте зарегистрированы несколько постановлений, которые блокируют подписание данного закона, вместе с тем фракция "Слуга народа" и другие фракции ничего не сделали для того, чтобы рассмотреть эти постановления и разблокировать процесс подписания закона.

"Или мы не спешим с этим законом? Давайте говорить правду. Потому что она у нас какая-то однобокая", - отметил Разумков.

Также Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах, если получит его от профильного комитета со всеми проголосованными поправками.

По словам спикера, он поручил профильному комитету рассмотреть все проекты постановлений, которые блокируют подписание антиолигархического закона.

Разумков добавил, что это позволит уже завтра рассмотреть их на заседании парламента и откроет путь к подписанию им закона.

При этом Разумков подчеркнул, что последней преградой для подписания закона является то, чтобы Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки передал ему на подпись "корректный закон", то есть со всеми проголосованными поправками, в том числе и касательно определения олигархов Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции.

По словам председателя ВР, если он получит закон в том виде, в котором его принял парламент, то сразу подпишет и передаст на подпись президенту.

"Я его сразу подпишу и направлю на подпись президента. Точно задерживать не буду", - подчеркнул Разумков.

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Принятие закона об олигархах

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Ряд депутатов были недовольны специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР были зарегистрированы 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также 24 сентября председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время принятия закона об олигархах возникла коллизия, за него необходимо будет голосовать еще раз, поскольку одновременно приняли три поправки, которые противоречат одна другой.

Автор: Надя Пришляк