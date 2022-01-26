Председатель профильного комитета не видит необходимости отменять кассовые аппараты для ФОПов.

Акции ФОПов, которые начались вчера под Верховной Радой, финансируют контрабандисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что некоторые организации, которые проводят акции, в том числе перед парламентом, хотят "заработать себе дешевые политические дивиденды, хотят попасть очень в большую политику, в парламент, и банально заработать деньжат на контрабандистах, которые спонсируют все эти акции". На уточняющий вопрос журналистов, может ли он назвать этих контрабандистов, Гетманцев ответил: "по фамилиям я вам не скажу".

Председатель Комитета ВР поддерживает вчерашние действия правоохранителей под ВР, которые применили силу против митингующих.

"Если вы говорите о действиях правоохранительных органов, то я полностью поддерживаю их", - отметил он. При том добавил, что любые акции могут проводиться, но исключительно в рамках закона.

"Но если кто хочет захватить государственную здание из любых мотивов, по любым причинам и призывает к этому, то он должен сидеть в тюрьме. Полиция должна предпринимать очень решительные действия, направленные на пресечение любого правонарушения", добавил Гетманцев.

Читайте такжеПремьер-министр Хорватии извинился перед украинцами за скандальное заявление своего президентаГетманцев не видит необходимости менять на требование протестующих законодательство, которое касается обязательного введения кассовых аппаратов, в том числе для ФОПов. Он подчеркнул, что переговоры с предпринимателями проходят, но многое уже было сделано ранее для усовершенствования этих вопросов.

Акции ФОПов - что известно

Сегодня, 26 января, продолжаются акции протеста представителей Общественного Движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, протестующих против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжается.

25 января они объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к толкотне.

В результате столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста 25 января 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.