ФОПы, собравшиеся на акцию у парламента перекрыли движение на улице Грушевского.
Как передает корреспондент УНИАН, около 500 человек, которые были на площади возле парламента пошли колоннами на Грушевского.
На перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной движение вниз к Кабмину им перекрыли правоохранители, которые стоят в несколько рядов.
Протестующие бросают дымовые шашки, выкрикивают, чтобы депутаты поддержали законопроекты, некоторые из протестующих показывают в сторону парламента средний палец.
Читайте такжеСегодня работа в парламенте началась с камерного концерта (фото, видео)Пикетчиков заблокировали в районе парламента, поскольку другая колонна правоохранителей в несколько рядов перекрыла им выход возле отеля "Киев".
Движение транспортных средств по улице Грушевского у здания парламента полностью отсутствует.
Между силовиками и протестующими произошла потасовка. СМИ сообщают о задержании нескольких человек.
Одной из протестующих стало плохо. К толпе активистов приезжала "скорая". ФОПы продолжают попытки прорвать границу силовиков.
Как сообщает корреспондент УНИАН, ФОПы повредили автомобиль полицейских.
В настоящее время активисты все еще возле здания Рады. Они не планируют пока расходиться, несмотря на дождь.
Силовики взяли в окружение протестующих. Пока потасовки прекратились.
Как известно, сегодня на внеочередном заседании должны рассматриваться законопроекты, касающиеся ФЛП.
Но в кулуарах председатель фракции Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что фракция не будет поддерживать законопроекты и у них нет шанса набрать 226 голосов.
Напомним, 14 декабря народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко забросил в сессионный зал парламента кассовый аппарат и пояснил, что он выходил на улицу к митингующим, которые собрались перед парламентом и которые "борются против введения РРО" – регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей.
1 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
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