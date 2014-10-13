Кихтенко: ДонОГА разместят в Краматорске, силовые структуры – в Мариуполе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко на рабочем совещании с городскими головами и председателями райгосадминистраций региона, которое проходило в Краматорске.

Он также проинформировал собравшихся о том, что его офис будет располагаться в Краматорске, а в Мариуполе останутся областные управления всех силовых структур – УВД, СБУ, прокуратуры и других ведомств, таким образом Мариуполь остается важнейшим городом в стратегическом отношении.

Кихтенко поставил перед руководителями городов и районов Донецкой области задачу своевременно и в полном объеме подготовиться к зиме, а так же наладить более тесные контакты с населением, оперативно информируя жителей области о проводимой работе и ситуации в регионе.

Читайте такжеГлава ДонОГА: Власти подписали соглашение с боевиками и могут пойти на обмен донецкого аэропортаПодводя итоги совещания, Кихтенко отметил, что ему обещана мощная поддержка со стороны президента и Правительства Украины в решении проблемных вопросов Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 11 октября председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко на своей первой пресс-конференции в г. Святогорске заявлял, что ОГА будет находиться в одном из городов на не оккупированной территории региона.