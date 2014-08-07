Над Енакиево террористы сбили украинский истребитель - спикер АТО

20:51, 07 августа 2014
Политика
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В штабе АТО сообщают, что скорее всего, боевики стреляли из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

@Ss_donetchina

Боевики сбили украинский истребитель МиГ-29 над Енакиево.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

"Около получаса назад сбит наш истребитель над Енакиево. Скорее всего, стреляли из зенитно-ракетного комплекса "Бук", - сказал он.

"Летчик пытался увести самолет от жилых районов", - добавил руководитель медиацентра АТО.

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По его словам, летчик жив. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщает ТСН, по словам Селезнева, украинский истребитель был сбит во время осуществления планового полета. Информацию подтвердили разведчики.

В то же время, свидетелем падения МиГ-29 стал журналист Андрей Краснощеков, который находился в данном районе с группой коллег.

По его словам, пилот успел катапультироваться, а недалеко от места падения самолета они слышали звуки перестрелки. Кроме того, загорелось поле, на которое упал истребитель.

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