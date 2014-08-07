Над Енакиево террористы сбили украинский истребитель - спикер АТО

Боевики сбили украинский истребитель МиГ-29 над Енакиево.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

"Около получаса назад сбит наш истребитель над Енакиево. Скорее всего, стреляли из зенитно-ракетного комплекса "Бук", - сказал он.

"Летчик пытался увести самолет от жилых районов", - добавил руководитель медиацентра АТО.

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По его словам, летчик жив. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщает ТСН, по словам Селезнева, украинский истребитель был сбит во время осуществления планового полета. Информацию подтвердили разведчики.

В то же время, свидетелем падения МиГ-29 стал журналист Андрей Краснощеков, который находился в данном районе с группой коллег.

По его словам, пилот успел катапультироваться, а недалеко от места падения самолета они слышали звуки перестрелки. Кроме того, загорелось поле, на которое упал истребитель.

Падение штурмовика вызвало возгорание поля. Пока мы там находились, слышали не только перестрелку, но и гул другой авиации в тучах. — Andrey Krasnoschekov (@a_krasnoschekov) August 7, 2014