Военные РФ на границе с Украиной учатся наносить удары по наземным целям

«Сегодня будет оцениваться их умение точно наносить удары по наземным целям, а экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 будут состязаться в десантировании грузов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что учения «Авиадартс-2014» проходят на полигоне Погоново в Воронежской области. С 18 по 28 мая проходит третий этап конкурса, на который привлечено 142 летчика (68 экипажей) и 360 человек инженерно-технического состава.

19 мая Министерство иностранных дел Украины призвало Россию отменить анонсированные на период с 21 до 25 мая учения «Авиадартс-2014» в районе Липецка, Воронежа и Рязани как усиливающие напряжение в период проведения в Украине президентских выборов и не способствующие деэскалации ситуации в регионе.