На границе с Украиной остаются десятки тысяч российских военных - Пентагон

Несмотря на определенную активность, на границе с Украиной остаются десятки тысяч российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Радио Свобода.

«Мы видим продолжение активности по подготовке к отходу некоторых подразделений, не всех. Хотел бы напомнить, что на границе с Украиной остается очень большое количество российских войск. Десятки тысяч (российских) солдат до сих пор там остаются. Поэтому, несмотря на то, что мы видим определенное движение, говорить о полном отводе российских войск, о чем отдал приказ президент Путин, рано», – отметил Кирби.

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Как известно, вчера заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил, что возвращение российских войск, которые «проводили плановые учения» возле границы с Украиной, продлится «дней двадцать». По его словам, отвод войск начался 19 мая. В тот же день президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что накануне президентских выборов в Украине 25 мая приказал вернуть к местам постоянной дислокации свои войска, которые находились возле границы с Украиной, официально «с целью учений».

Но еще несколько дней на Западе сообщали, что этого возвращения не происходило; только вчера в НАТО наблюдали «ограниченную активность» российских войск возле украинской границы, что, возможно, может свидетельствовать об их подготовке к отводу. Ранее Путин уже несколько раз заявлял, что российские войска возле границы с Украиной завершили свои очередные непрерывные учения и отводятся. Но до сих пор они только недалеко отходили от самой границы и затем возвращались снова, а в России заявляли, что там начались уже новые учения.