Совет ЕС не принял решение о санкциях - источник

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к европейским дипломатическим кругам.

Собеседник агентства, присутствовавший во время заседания Совета ЕС, также добавил, что при обсуждении вопроса о предоставлении европейской перспективы Украине Германия и Франция были "осторожны".

"Решение о санкциях не принято. Был вопрос поднят, в частности, затронул его польский министр иностранных дел (Радослав) Сикорский, но решение по санкциям не принималось", - сказал дипломат.

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"Обсуждалось предоставление европейской перспективы Украине - даже, возможно, еще до подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, но о европейской перспективе шла речь в очень отдаленной перспективе. Среди тринадцати стран ЕС, которые согласовали Стратегию развития "Восточного партнерства", были Германия и Франция. Но сегодня их представители в вопросе европейской перспективы были очень осторожны", - добавил дипломат.