У Азарова заверили, что на совещании Кабмина вопрос введения ЧП не обсуждался

На совещании у премьер-министра Украины Николая Азарова не обсуждался вопрос введения чрезвычайного положения в стране.

Об этом УНИАН сказал пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко.

"У премьер-министра проходило традиционное совещание и рассматривали рабочие текущие вопросы. Нужно прекратить спекуляции относительно чрезвычайного положения. Не ставился (вопрос введения ЧП), не рассматривался, не возникал. И нужно прекратить спекуляции относительно того, что правительство может вводить чрезвычайное положение... Правительство не вводит ЧП", - отметил он.

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Как сообщил Лукьяненко, Азаров может завтра посетить внеочередную сессию Верховной Рады в случае, "если это будет определено регламентом заседания".

Также по информации источников Еспресо.TV, Украинский МИД предупредил посольства иностранных государств о введении чрезвычайного положения.

По словам источника, посольства получили предупреждение от МИД, что в Украине будет введено чрезвычайное положение.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Елена Лукаш будет просить СНБО ввести чрезвычайное положение, если митингующие не освободят здание, возглавляемого ею ведомства.