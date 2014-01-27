У Азарова заверили, что на совещании Кабмина вопрос введения ЧП не обсуждался

13:27, 27 января 2014
Политика
1 0

На совещании у Азарова не обсуждался вопрос введения ЧП в стране, заявил пресс-секретарь премьера Украины Николая Азарова

На совещании у премьер-министра Украины Николая Азарова не обсуждался вопрос введения чрезвычайного положения в стране.

Об этом УНИАН сказал пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко.

"У премьер-министра проходило традиционное совещание и рассматривали рабочие текущие вопросы. Нужно прекратить спекуляции относительно чрезвычайного положения. Не ставился (вопрос введения ЧП), не рассматривался, не возникал. И нужно прекратить спекуляции относительно того, что правительство может вводить чрезвычайное положение... Правительство не вводит ЧП", - отметил он.

Читайте такжеБогословская: ПР не смогла собрать подписей для введения чрезвычайного положения

Как сообщил Лукьяненко, Азаров может завтра посетить внеочередную сессию Верховной Рады в случае, "если это будет определено регламентом заседания".

Также по информации источников Еспресо.TV, Украинский МИД предупредил посольства иностранных государств о введении чрезвычайного положения.

По словам источника, посольства получили предупреждение от МИД, что в Украине будет введено чрезвычайное положение.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Елена Лукаш будет просить СНБО ввести чрезвычайное положение, если митингующие не освободят здание, возглавляемого ею ведомства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter