Янукович в Китае осмотрел экспозицию музея терракотовых воинов

Как передает корреспондент УНИАН, наибольший в мире музей расположен в городе Сиань (Китай).

Как известно, похоронный комплекс Цинь Ши Хуанди был построен еще при жизни императора. Сооружение гробницы началось сразу после образования империи вблизи нынешнего г. Сианя. К созданию мавзолея было привлечено свыше 700 тыс. рабочих и ремесленников, и длилось оно 38 лет. Периметр внешней стены захоронения составил 6 км.

Читайте также: В Китае Янукович провел встречу с губернатором Шеньси

Так, для сопровождения императора в потустороннем мире было создано многочисленное терракотовое войско. Воины и лошади этой армии были сделаны в разных уголках Китая. Армия глиняных воинов покоится в боевом строе в параллельных склепах глубиной от 4 до 8 м в 1,5 км к востоку от гробницы императора. В настоящее время археологи освободили от почвы около 1500 статуй. Фигуры воинов являются настоящим произведением искусства, поскольку выполнены с использованием различных методик, их тела раньше имели яркую раскраску. Каждая отдельная статуя имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. Представленные воины отличаются по рангу (офицеры, рядовые солдаты) и вооружением (копье, арбалет или меч).

Как отмечает Википедия, хотя вместо живых воинов вопреки привычной традиции вместе с императором были похоронены их глиняные копии, что некоторыми специалистами расценивается как весьма прогрессивный шаг, не следует забывать, что кроме статуй воинов вместе с Цинь Шихуанди былы похоронены по разным оценкам до 70000 (!) рабочих вместе со своими семьями, а также около 3000 наложниц.

Комплекс гробницы Цинь Шихуанди первым из китайских объектов был внесен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного наследия.