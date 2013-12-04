В Китае Янукович провел встречу с губернатором Шеньси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал в ходе визита в Китай во время встречи с губернатором Шеньси Лоу Циньцзянь в городе Сиань.

"Мы очень много внимания уделяем межрегиональному сотрудничеству. И считаем, что именно межрегиональное сотрудничество создает механизмы, которые очень быстро решают вопросы торгово-экономических отношений ", - сказал Янукович.

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Кроме того, по словам Президента, это сотрудничество имеет важный гуманитарный аспект: сближает народы.

Янукович выразил надежду, что в ходе встречи будут обсуждены направления сотрудничества между Украиной и провинцией Шеньси. Так, Янукович подчеркнул, что Украину интересует сфера ІТ, самолетостроение, космос.

В свою очередь Циньцзянь приветствуя Президента Украины от имени 38-миллионного населения провинции, рассказал, что провинция очень быстро развивается. В прошлом году ВВП провинции составил 1 трлн 400 млрд, рост экономики составил свыше 12%.

Шеньси занимает ведущие позиции в стране по научно-техническому потенциалу. По словам губернатора, в его провинции разрабатываются ведущие технологии в области авиастроения, космоса и электроники. Только в прошлом году объем подписанных контрактов по предоставлению технологических услуг составил 30 млрд. "Наша провинция ведущий экспортер технологий", - подчеркнул он.

Циньцзянь также напомнил, что именно со столицы провинции - Сианю начинался "Большой шелковый путь". Он рассказал, что сегодня в Китае начинает реализовываться идея формирования экономической полосы "Большого шелкового пути".