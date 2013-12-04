Евромайдан перешел на ночной режим

К ночи в лагере демонстрантов стало значительно меньше людей, протестующие из Киева поехали ночевать по домам, а приезжие отправились на ночлег в захваченные протестующими городскую мэрию, дом профсоюзов и палатки, разбитые на площади, пишет РИА Новости.

По теме: Около 10 тысяч человек продолжают митинг на Майдане Независимости

В полночь священники со сцены прочитали молитву для митингующих, которые остались на площади. При этом комендант палаточного городка, оппозиционный депутат украинского парламента Андрей Парубий попросил людей быть бдительными, поскольку, по его словам, власть может в любой момент предпринять попытку разогнать демонстрантов. Он попросил всех желающих записываться в ночной караул.

Массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины проходят с 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В субботу спецназ МВД "Беркут" разогнал "евромайдан" в центре Киева. В воскресенье в Киеве состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания киевской мэрии и массовыми столкновениями протестующих с милицией.